إسبانيا تسجل أدنى درجة حرارة على الإطلاق

قالت الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إنها سجلت 34.1 درجة مئوية تحت الصفر، وهو أدنى مستوى يُسجل على الإطلاق في شبه جزيرة إيبيريا.

وأضافت الوكالة أن هذا الرقم سجل في «كلوت دي لا يانكا» في أراجون بجبال البرانس الإسبانية في الساعة 5.19 صباحاً.

وكان هذا أقل بدرجتين عن أدنى درجة حرارة مسجلة في إسبانيا، وكان ذلك عام 1956 عندما بلغت سالب 32 درجة مئوية في «إستاني خنتو» في ييدا بشمال شرق إسبانيا.

وضربت ثلوج كثيفة رياح شديدة البرودة إسبانيا مع انخفاض درجات الحرارة.

ومن المتوقع سقوط المزيد من الثلوج بغزارة في معظم أنحاء وسط وشمال إسبانيا مع توقع انخفاض درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر.

وأنقذت الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 75 عاماً تقطعت به السبل بعد أن قرر السير إلى مكان آمن عندما علقت سيارته في عاصفة ثلجية في «نابيا دي سوارنا» بالقرب من لوجو بشمال غرب إسبانيا.