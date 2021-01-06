«الإقامة واللعب» بأسعار مخفضة في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن طرحها باقات «الإقامة واللعب» بأسعار مخفضة للحجوزات المبكرة، والتي تتيح للزوار فرصة قضاء عطلة لا مثيل لها في الوجهة بأسعار أقل.

وبعد انقضاء موسم آخر من استضافة الفعاليات الناجحة، بما في ذلك مهرجان «نكهات ياس»، وعودة «جزيرة النزال»، واختتام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2020، ومع استقبال جزيرة ياس الآن للزوار الدوليين، تقدم جزيرة ياس لزوارها فرصة الاستمتاع بقضاء عطلة استثنائية في عام 2021، من خلال باقات «الإقامة واللعب»، والتي تبدأ أسعارها من 264 درهماً للفرد.

وتحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية معروفة على مستوى العالم، وهي عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى وجهة المغامرات الرياضية «كلايم أبوظبي»، ووجهات متميزة مخصصة لرياضة السيارات والجولف، وخدمات الضيافة ذات المستوى العالمي، ومجموعة من المشاريع الاستثنائية قيد التطوير مثل ياس مارينا وفندق وارنر براذرز، ما يجعل ياس وجهة لا مثيل لها في أي مكان آخر، حيث لا يوجد وقت أفضل من الآن للاستمتاع بما تقدمه جزيرة مقابل أسعار مخفضة، بغض النظر عن التجربة التي تودون خوضها أو المكان الذي تريدون الإقامة فيه.

وتجمع باقات «الإقامة واللعب» المصممة للكبار والصغار، بين الإقامة لمدة ليلة وأكثر في فنادق مختارة في جزيرة ياس وأبوظبي، بالإضافة إلى تذاكر الدخول إلى المدن الترفيهية. كما يمكن إضافة بعض التجارب الاختيارية إلى الباقة لزيارة مجموعة من أبرز المعالم السياحية في أبوظبي، بما في ذلك قصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن.

وتتيح باقة عالم فيراري أبوظبي المتاحة لفترة محدودة، الفرصة للزوار للإقامة في جزيرة ياس وخوض تجارب مفعمة بالمرح لجميع أفراد العائلة في المدينة الترفيهية، ويمكن إجراء الحجوزات حتى 30 يونيو 2021، وصالحة للإقامة خلال الفترة نفسها.