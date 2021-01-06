إذاعة رأس الخيمة تطلق دورة 2021

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكملت إذاعة رأس الخيمة استعداداتها لانطلاق الدورة البرامجية الجديدة والأولى لهذا العام بعد أيام، عبر باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأعمال الإذاعية الاجتماعية والثقافية والتاريخية والفنية، والتي تجسد الرسالة الإعلامية الوطنية للإذاعة.

وأكد مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة الإعلامي محمد غانم، أن هذه البرامج تستهدف ذائقة متابعينا ومستمعينا في كل مكان، عبر أثير إذاعة رأس الخيمة ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء بدولة الإمارات أو الخليج والعالم العربي، كون المجتمع شريكاً أساسياً في عملية التطوير والتحسين الدائم في مجال الإعلام الجديد والقائم على نظام استخدام التكنولوجيا ومنها السوشيال ميديا والتطبيقات الاجتماعية، مشيراً إلى الحرص على تنفيذ خطة البرامجية، وفقاً للمتغيرات والمستجدات في الوقت الراهن.

وحول دورة البرامج الجديدة، كشف غانم عن استمرار البرامج اليومية والأسبوعية المعتادة مع بعض التغييرات في فقراتها، بالإضافة إلى البرامج الجديدة وهي (غرائب وعجائب مع محمد غانم، وشتاؤنا أحلى مع ناعمة الزعابي، والقشار البرنامج التراثي مع حليمة الرئيسي، وخليك إيجابي مع الإعلامية ميساء عقل مساء كل خميس.. ومع الدراما سيكون المتابعون على موعد مع مسلسل إذاعي جديد (البقشة) يومياً بالتعاون مع إذاعة الشارقة.

وقال مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة: زودنا الخريطة البرامجية الجديدة ببرامج تسجيلية توعوية جديدة مثل «معاً لسلامتك» مع حليمة الرئيسي، وبالنسبة للفقرات الإخبارية والنشرات أوضح أن هناك خطة جديدة لبث الأحداث المحلية والعالمية أولاً بأول، ومن قلب الحدث، ومن خلال تقارير يومية مباشرة. وتقدم بالشكر والتقدير لجميع المسؤولين والدوائر والمؤسسات والشركاء الإعلاميين على دعمهم الدائم لإذاعة رأس الخيمة، مما كان له الأثر الطيب في تحقيق النجاح.