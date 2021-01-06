لقاء الخميسي في «إجازة مفتوحة»

محمد قناوي (القاهرة)

تعود لقاء الخميسي للدراما التلفزيونية بعد غياب عامين، حيث تشارك شريف منير في مسلسل «إجازة مفتوحة»، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته سميحة أيوب ودينا ماهر ومراد مكرم.

المسلسل ينتمي لدراما الـ 45 حلقة، ويتم عرضه خارج السباق الرمضاني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتقدم لقاء دور زوجة شريف منير، ويناقش بشكل عام القضايا الزوجية والمشاكل والأزمات المختلفة.

وانتهت الخميسي من تسجيل أغنية بعنوان «يللا نفرح»، وتستعد لتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة القادمة لطرحها فور انتهاء أزمة كورونا، وتعد هذه التجربة الثانية لها في تقديم الأغاني، بعد أن غنت تتر فيلم التحريك المصري «الفارس والأميرة» بعنوان «مفيش مستحيل.

الجدير بالذكر أن لقاء شاركت في السباق الرمضاني الماضي ضيف شرف في مسلسل «سكر زيادة»، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر.