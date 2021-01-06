يلجأ إلى غابة تعج بالتماسيح فراراً من القضاء

عثر صيادان في أقصى شمال أستراليا في غابة مليئة بالتماسيح على رجل تبيّن أنه هارب من العدالة.

تمكنّ الرجل من الصمود بضعة أيام بين أشجار هذه الغابة متغذياً خصوصاً من حيوانات الحلزون.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن كيفن جوينر وكام فاوست كانا يصطادان السمك بالقرب من مدينة «داروين»، عاصمة ولاية نورذرن تيريتوري، عندما سمعا نداءات استغاثة من الرجل الذي كان مغطى بالطين وبلسعات البعوض.

وقال كيفن جوينر لـ«ناين نيوز»، اليوم الأربعاء «لم نفهم ما كان يفعل هناك».

وكان الرجل مصاباً بالتجفاف ويحتاج إلى المساعدة. لذلك، اصطحبه الصيادان معهما وأخذاه إلى داروين، على ما روى جوينر.

ولكن بمجرد وصوله إلى المستشفى، أوقفته الشرطة لعدم امتثاله للمراجعة القضائية في قضية سطو مسلح.

وقال الصيادان إنهما ذهلا لأن الرجل أخبرهما أنه تاه أثناء تجوله في المنطقة.

وأكد لين تورنر المسؤول في شرطة الولاية لوسائل الإعلام أن الرجل يُحاكم في قضايا عدة. وقال لـ«إن تي نيوز»، إنه «أصبح قيد التوقيف، لكنه لا يزال في مستشفى داروين الملكي، حيث يعالج من محنته التي ألحقها بنفسه».