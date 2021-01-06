«نسل الأغراب».. يشعل الصراع بين السقا وكرارة

رغم السرية التي فرضتها أسرة مسلسل «نسل الأغراب» على تفاصيله، فإن مصادر خاصة كشفت لـ«الاتحاد» أحداثه الرئيسة، التي تدور في إطار درامي اجتماعي تراجيدي.

يتناول العمل قصة من صعيد مصر بما فيها من مشاكل وقضايا إنسانية واجتماعية واقتصادية، حول شخصيتين رئيستين، الأولى «عساف» ويقدمها أحمد السقا، والثانية «غفران» ويقدمها أمير كرارة، ومعهما «جليلة» وتؤديها مي عمر.

كما تجسد فردوس عبد الحميد شخصية (أم) تتميز بصرامة وشدة تجعل المحيطين بها يعملون لها ألف حساب، رغم أنها من داخلها طيبة وحنونة، ولكن لا تظهر مشاعرها هذه أمام الآخرين.

وتربط عساف وغفران صداقة قوية، ولكن يفترقان ويبدأ كل منهما تكوين إمبراطورية خاصة به، ويتعرض عساف لحرب شديدة، ويصبح مطارداً ويتهم في قضية قتل أحد منافسيه بعد أن تدخل المشكلات حياته بسبب التنمر، لوجود مشكلة في نسبه، ويصبح مجهول النسب، ويحاول البحث عن الحقيقة.

ويستعين عساف بغفران لمساعدته في القضاء على خصومه وإنهاء هذه الخلافات، وتعود الصداقة بينهما، إلى أن يقع غفران في حب (جليلة)، زوجة عساف، وتبادله نفس الشعور، ليعود الصراع مجدداً.

وقد شهدت صحراء دهشور بطريق الفيوم (غرب القاهرة) بناء أضخم ديكور لقرية صعيدية لتصوير المسلسل الذي يُعد ثاني أعمال المخرج محمد سامي الكتابية في الدراما، بعدما قدم العام الماضي مسلسل «البرنس».

وتعد القرية المسرح الأساسي الذي تدور فيه الأحداث، ويستغرق التصوير بها قرابة الشهرين، قبل أن تنتقل أسرة المسلسل إلى مكان آخر لتصوير باقي المشاهد الخارجية.

والعمل من أضخم إنتاجات الدراما التلفزيونية التي يتم عرضها في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته هبة مجدي، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، إنجي المقدم، ومحمد مهران.



