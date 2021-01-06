ريم مصطفى.. «ملكة الهكسوس»

محمد قناوي (القاهرة) - تخوض ريم مصطفى التجربة الأولى لها في الدراما التاريخية من خلال مسلسل «الملك»، وتجسد شخصية «أمنريدس» ملكة الهكسوس التي تخوض صراعاً مع الملك المصري «أحمس» وتتعرض لمحاولات لقتلها.

يعد العمل من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، وهو مأخوذ عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ «كفاح طيبة»، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، صبا مبارك، وماجد المصري، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

كما بدأت ريم تصوير دورها في فيلم «أهل الكهف»، المأخوذ عن قصة توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته غادة عادل وخالد النبوي ومحمد ممدوح وفتحي عبد الوهاب ومحمد فراج وأحمد فؤاد سليم، وإخراج عمر عرفة.

أيضاً، تنتظر ريم طرح فيلم «العنكبوت» الذي انتهت من تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وتقدم من خلاله شخصية تاجرة مخدرات.