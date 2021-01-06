«ناجية من حادث» تخفف آلام الآخرين

الشارقة(الاتحاد)

بعد نجاة الطالبة مارينا ناصيف من حادث سير تركها تعاني إصابة في عمودها الفقري وخلف وراءه آلاماً نفسية، عادت إلى مقاعد الدراسة لاستكمال تخصصها في العمارة في كلية العمارة والفن والتصميم في أميركية الشارقة. وهناك سجلت في مساق اختياري لصناعة الفخار لتفاجأ بالتحول الكبير العلاجي الذي طرأ عليها من جراء عملها مع الطين وتشكيل الفخار.

وتوجهت بعد تخرجها إلى الكويت، حيث افتتحت استوديو خاصاً بها أسمته «استوديو الفخار العلاجي»، والذي تعمل من خلاله على تشجيع الذين واجهوا ظروف صعبة الاستفادة من الفوائد العلاجية التي تأتي من الجلوس خلف عجلة الفخار.

وتقول ناصيف: «لقد ساعدني العمل بالطين والفخار على استعادة صحتي الجسدية، لأنني كنت أستخدم عضلات جسدي بالكامل وأنا أعمل، خاصة تحريك اليدين والذراعين بقوة لتشكيل الطين، فضلاً عن إيجاد وضعية مناسبة للجلوس والحركة، وتركيز انتباهي على هدف معين، والعمل على استقرار الجسم وتوازن الأطراف، وتركيز مشاعري، مما كان له آثار نفسية وذهنية وإدراكية علي».

وأضافت: «قمت بإنشاء استوديو الفخار العلاجي لمنح الناس فرصة لتجربة شكل مختلف من أِشكال العلاج بالفن، وليتحول إلى أداة أساسية وفاعلة في الحياة تساعد في الوصول إلى الأهداف الشخصية والمهنية بمزيد من الإبداع».