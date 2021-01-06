مليون و200 ألف مشاهدة لأغنية ديانا حداد «ما نستمر»

أطلقت الفنانة ديانا حداد أغنية جديدة بعنوان «ما نستمر» من خلال كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي حملت رأياً مغايراً في العلاقات العاطفية، مؤكدة أن الحياة مستمرة مهما كانت الظروف، وأن بعض المواضيع يجب معالجتها بالقرارات الصائبة دون تردد، حيث قالت في مقدمتها:

إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا

تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى

مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب

كافي بعد مالي خلق هذا الأذى

تريد تروح يلا امشي

تبقى تروح نفس الشي

أنت بعمري مو كلشي.. ومو مهم...

وتعاونت ديانا حداد في لحن الأغنية وتوزيعها موسيقياً مع ميثم علاء الدين، ليقوم بعملية المكس والماسترينج طيف عادل، وتم تسجيلها في استوديوهات الوطن في دبي.

وحققت أغنية «ما نستمر» مليون و200 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها عبر قناة ديانا حداد الرسمية بموقع يوتيوب،، بالإضافة إلى طرحها في جميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغاني، والإذاعات الخليجية والعربية.