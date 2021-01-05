سلاف فواخرجي.. أرملة «الكندوش»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن ملامح شخصيتها بالمسلسل الشامي «الكندوش»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وتجسد فيه شخصية أرملة تقيم بالحي المحافظ، وتتعرض للعديد من المصاعب في حياتها.

وتدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية بحقبة ثلاثينيات القرن الماضي، وتسلط الضوء على أهل مدينة الشام القديمة وقصصهم وحكاياتهم إبان فترة الحكم العثماني لسوريا.

العمل تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين، ويشارك في بطولته أيمن زيدان، وكندة حنا.

وأعربت فواخرجي عن سعادتها بعرض مسلسل «شارع شيكاغو»، ورد الفعل الإيجابي حول شخصية «ميرامار»، الفتاة التي تهرب من أسرتها بمساعدة حبيبها لتصطدم بالواقع والعادات والتقاليد المجتمعية.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترة زمنية طويلة منذ ستينيات القرن الماضي، حول فك لعز جريمة قتل حدثت في أحد المسارح الاستعراضية، تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.

وأوضحت أن تسمية العمل بهذا الاسم لأن الأحداث الدرامية تحاكي الأوضاع السورية بشكل مصغر، بالإضافة إلى شهرة شارع شيكاغو في دمشق، حيث كان ملتقى السياسيين والأدباء والمثقفين، بالإضافة إلى صناع الموضة والأزياء في تلك الفترة.

وتنتظر سلاف عرض مسلسلها المصري «خط ساخن»، مع حسين فهمي، وتجسد شخصية ممرضة بأحد المستشفيات وتتورط في جريمة قتل، والعمل تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، ثراء جبيل.