هنا الزاهد.. «في عز الظهر»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك هنا الزاهد في فيلم «في عز الظهر»، وتجسد شخصية مديرة أعمال رئيس إحدى عصابات المافيا، والذي يقوم بدوره مينا مسعود، وتدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة حول عصابة ترتكب العديد من الجرائم حول العالم.

العمل تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته محمد علي رزق، وميرنا نور الدين.

ومن جانب آخر، تواصل الزاهد، تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، والذي يُعد أول بطولة مطلقة لها في الدراما، وتجسد 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة.

تعرض الحكاية في 5 حلقات على مدار 45 حلقة، في إطار الكوميديا الاجتماعية، ويجسد دور البطولة في كل حلقة فنان مختلف، حيث يجسد محمد الكيلاني حكايتي «سحر وشعوذة»، و«ساندي كراش».

كما يشارك محمود عبد المغني في حكاية «الجريمة لا تفيد»، ومحمد الشرنوبي في «9 خطوات لقلب الرجل»، ومحمد سلطان في «المتخصصة»، وأحمد حاتم في «لو كنت يوم أنساك»، أما عمر الشناوي فيشارك في حكاية «قولي لأحمد».

العمل من إخراج خالد الحلفاوي، ويكتبه 8 مؤلفين، هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

وتخوض الزاهد السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل «النمر»، وتجسد خلاله شخصية فتاة صعيدية مشاكسة، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.