دراسة «تُغيّر» تعريف الإنسان!

أبوظبي (الاتحاد)

يحلو للكثيرين تعريف الإنسان على أنه «حيوان ناطق»، لكن باحثين في جامعة ليستر البريطانية، ربما أصبحوا على وشك بلورة تعريف جديد للبشر، في ضوء نتائج دراسة حديثة، خَلُصَت إلى أن القدرة على التذكر وتخزين المعلومات في بقعة واحدة في الدماغ، ربما تشكل السمة، التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات.

فقد اعتبر الباحثون القائمون على الدراسة، أن نتائجها تشير إلى أن قدرتنا على «تكوين ذكرياتنا وأسلوب تخزيننا لها كذلك، يشكلان حجر الزاوية بالنسبة للذكاء البشري»، فبعكس الحيوانات التي أفادت دراسات سابقة، بأنها تستخدم خلايا عصبية مختلفة في أدمغتها لتخزين ما تمر به في حياتها عبر أسلوب يُطلق عليه اسم «فصل الأنماط»، كشفت الدراسة الأخيرة النقاب عن أن الدماغ البشري، يستعين بمجموعة واحدة من تلك الخلايا لأداء المهمة ذاتها، وتخزين الذكريات في منطقة «الحُصيْن» بالدماغ.