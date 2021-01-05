البدية روعة البحر وشموخ الجبل

بين زرقة المياه وصفائها، وشموخ الجبل وارتفاعه، يستمتع زوار شاطئ البدية في الفجيرة بأجواء ساحرة، تناسب الباحثين عن ساعات من المتعة في أحضان الطبيعة، وتتضاعف مقومات الشاطئ بقربه من منطقة فنادق ومنتجعات دبا الفجيرة، وما تضمه من مرافق خدمية وترفيهية.

(تصوير: عادل النعيمي)