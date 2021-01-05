تانيا روبرتس في حالة حرجة

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعلن متحدّث باسم الممثلة الأميركية تانيا روبرتس، أنّها ترقد في مستشفى بلوس أنجلوس في حالة صحية حرجة.

وقال مايك بينغل المسؤول الإعلامي لروبرتس، إنّ الممثلة، البالغة من العمر 65 عاماً، تخضع للعلاج في قسم العناية الفائقة بمستشفى «سيدرز سايناي»، وحالتها غير مطمئنة.

وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت عن بينغل، أن النجمة الشهيرة توفّيت الأحد الماضي، لكنّه عاد وصحّح المعلومة، مشيراً إلى «سوء فهم» أدى إلى انتشار الخبر.. ورفضت متحدّثة باسم مستشفى «سيدرز سايناي» التعليق، احتراماً لـ«السرّية الطبية».