نقابة «جوجل»

نيويورك (د ب أ)

أسس موظفون في شركة «ألفابيت»، الشركة الأم لمحرك البحث «جوجل»، نقابة عمالية لأول مرة.

وتمثل «نقابة عمال ألفابيت» أكثر من 200 موظف في الولايات المتحدة، وتسعى لتحقيق هدفين أساسين هما العمل مقابل أجر عادل وظروف عمل جيدة، حيث يطالب الأعضاء بأن تقوم «ألفابيت» بإجراء التغييرات الهيكلية اللازمة.

وواجهت «جوجل» منذ فترة طويلة احتجاجات داخلية بسبب مزاعم التمييز والعنصرية وإساءة استخدام السلطة من قبل المديرين التنفيذيين.. وتعد نقابة عمال «ألفابيت» استثناء نادراً في صناعة التكنولوجيا الأميركية.