هدايا الملـوك الثلاثـة

فنانون في زي الملوك الثلاثة، ملكيور وكاسبار وبالتازار، يركبون منطاد الهواء الساخن في إشبيلية خلال احتفالات عيد الغطاس، وتعد المناسبة أروع أوقات العام بالنسبة للأطفال، حيث يحضرون للترحيب بالملوك الثلاثة الذين يقدمون لهم الهدايا، لكن مسيرات هذا العام أفسدها الوباء.

(أ ف ب)