تطعيم طالب يثير الجدل في واشنطن

واشنطن (أ ف ب)

أثار تسجيل مصور يظهر طالباً أميركياً يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، جدلاً واسعاً في واشنطن، نظراً لأنه لا ينتمي إلى الفئات ذات الأولوية في التلقيح، وحقق الفيديو 730 ألف مشاهدة عبر «تيك توك».

وفي الفيديو، تقترح صيدلانية على ديفيد ماكميلان الطالب في كلية الحقوق وصديقه حقنهما باللقاح، بعدما لاحظت وجود جرعتين متبقيتين شارفت صلاحيتهما على الانتهاء.

وعلق ماكميلان على الضجة التي أحدثها الفيديو قائلاً: هناك كم من التضليل.. الصيدلانية «بطلة»، فاللقاح كان سيفسد، ومن المهم أن يرى الناس الأمر جيداً وإيجابياً، يجب أن نكون متحمسين لفكرة القدرة على مكافحة الجائحة.