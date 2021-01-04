أيتن عامر مذيعة في «رهبة»

سعيد ياسين (القاهرة)

تستعد أيتن عامر لتصوير دورها في مسلسل «رهبة» أمام فتحي عبدالوهاب وطارق عبدالعزيز وميريهان حسين ودارين حداد. وتجسد فيه شخصية مذيعة برنامج «توك شو» تحقق شهرة كبيرة، وتكتشف أن ماضيها يطاردها دائماً رغم نجاحها.

من ناحية أخرى، تعاقدت أيتن على مسلسلين جديدين من المقرر عرضهما في رمضان المقبل، وهما «كل ما نفترق» أمام ريهام حجاج وأحمد فهمي، و«كوفيد 25» مع يوسف الشريف وإخراج أحمد جلال. وتنتظر عرض مسلسل «في يوم وليلة» مع أحمد رزق وداليا مصطفى ونضال الشافعي وإخراج شيرين عادل، وتجسد فيه شخصية زوجة تقرر الانفصال بسبب المشاكل. وعرض لها الشهر الماضي مسلسل «سكن البنات» مع شقيقتها وفاء ومنذر رياحنة ومنة فضالي، ويتناول قصص عدد من الفتيات اللاتي انتقلن من الريف للإقامة في القاهرة لظروف الدراسة أو العمل، والمشاكل التي تواجهه كل واحدة منهن.