أحمد سلامة رجل أعمال في «شارع 9»

محمد قناوي (القاهرة)

يشارك الفنان أحمد سلامة في بطولة مسلسل «شارع 9»، الذي يعرض خلال الموسم الشتوي الحالي، ويتكون من 45 حلقة، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق.

وقال سلامة، إنه يجسد فيه شخصية رجل أعمال ملياردير من أصحاب النفوذ يعجب بمذيعة حظيت بشهرة كبيرة، ويغريها بالمال من أجل الزواج منها ويجبرها على ترك العمل ويدخل معها في صدامات. ويشارك في البطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، هدى الإتربي، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق.

ويستعد سلامة للوقوف على خشبة المسرح القومي لتقديم مسرحية «مورستان» للمخرج سمير العصفوري، وقال إنه يحضر لتصوير فيلم بعنوان «برج جوجو المائل»، مأخوذ عن رواية «ترويض النمرة»، لوليم شكسبير.