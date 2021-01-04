5 نصائح لبداية جديدة في 2021

ترجمة: عزة يوسف

مع حلول السنة الجديدة، يشعر كثيرون بالحماس لبداية جديدة، كما لو كانت تلك الفترة تمنحه فرصة أخرى في الحياة، ويسود الشعور بالحيوية والانتعاش، مع الرغبة في تصحيح أخطاء العام الماضي.

وعلى الرغم من أن عام 2020 كان مليئاً بالتحديات، فإن الأمل يحدو الجميع حول تحسن الأحوال، واقترح موقع «PinkVilla» هذه النصائح البسيطة لتصبح أفضل نسخة لنفسك في العام الجديد.

تعلم شيئاً جديداً

هناك الكثير من المعارف التي لا حصر لها في العالم، وبالتأكيد هناك مهارة معينة لطالما رغبت في تعلمها، سواء عمل الحلويات أو الخياطة أو تعلم لغة أجنبية، ويمكنك تعلم ما تريد، ولا تضع حداً لقدراتك واستمر في توسيع نطاق معرفتك.

المخاطرة

اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك وقم بالمخاطرة المحسوبة في بعض الأحيان، وتحلى بالشجاعة بتجربة أشياء غير مألوفة عليك، وأقنع نفسك بأنك أقوى مما تعتقد.

حب الذات

لا يُعتبر حب الذات بالأمر السهل على الكثيرين، إلا أن عليك إدراك مميزاتك وحب نفسك كما هي، دون أن تتجنب الاعتراف بعيوبك ومحاولة إصلاحها.

ممارسة الرياضة

لكي تشعر بتحسن وتبدو بحالة جيدة طوال العام، عليك ببدء ممارسة أي نشاط بدني، وليس من الضروري أن تضع لنفسك روتيناً شاقاً، بل يمكن أن تقوم بتمرينات بسيطة، مثل الركض أو ركوب الدراجات، والمهم الاستمرار في التحرك.

فرصة للنفس

لا ترفض القيام برحلة فردية، أو ارتداء زي جريء يعجبك، فلا مانع من قضاء أمسية مع نفسك، مع بعض الطعام والشراب المفضل لديك، لتدليل نفسك والشعور بالاسترخاء.