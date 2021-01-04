لأول مرة.. إناث يقدن مترو موسكو

موسكو (أ ف ب)

وظفت إدارة قطار الأنفاق في موسكو سائقات للمرة الأولى في تاريخها الحديث، بعد تعديلات أقرّت أخيراً على التشريعات الروسية التي كانت تستثني النساء من بعض المهن.. وأوضحت هيئة النقل العام أن «الدفعة الأولى من سائقات القطارات الكهربائية في التاريخ الحديث بدأت العمل في مترو موسكو».. وكانت قيادة قطارات مترو موسكو قاصرة على الرجال منذ الحقبة السوفييتية، نظراً لوجودها ضمن قائمة المهن الضارة بصحة المرأة.. وأصدرت وزارة العمل في سبتمبر 2020 مرسوماً خفضت فيه عدد المهن المخصصة حصراً للرجال من 456 إلى نحو 100.