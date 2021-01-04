رحيل الموسيقار إلياس الرحباني في لبنان

فقدت العائلة الرحبانية في لبنان ثالث أركانها الموسيقية، برحيل الموسيقار إلياس الرحباني الشقيق الأصغر للأخوين رحباني، اليوم الاثنين، عن 83 عاماً.

ورحل الرحباني الذي طالما أثرى الموسيقا اللبنانية والعربية بأعماله بعد سنوات من الابتعاد عن الفن والظهور بسبب اشتداد المرض عليه.

قدم على مدى أكثر من ستين عاماً ألحاناً لأغانٍ رومانسية وشعبية وساخرة، وصولاً إلى عالم الإعلانات الشهيرة، وإلى جانب أغانيه الشهيرة لفيروز وصباح ووديع الصافي وفنانين كبار آخرين، اشتهر بتأليف الأغاني والموسيقا الأجنبية، كما وضع موسيقا المسلسل اللبناني (لا تقولي وداعاً).

عندما كان إلياس في عمر الخامسة، توفي حنا الرحباني والد العائلة الرحبانية، فعاش الابن الأصغر في كنف الأخوين عاصي ومنصور اللذين أشرفا على تربيته ونشأته الموسيقية.

ونعت وسائل إعلام لبنانية الراحل الكبير؛ إذ كتب الناقد الفني جمال فياض عبر حسابه على تويتر: «رحل إلياس الرحباني... رحلت الضحكة العبقرية والموسيقا الخالدة على مر الزمن... رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفس إلا حباً وجمالاً وطيبة وأنغاماً... رحل جزء جميل من مجد لبنان».



