مع انطلاقة العام 2021.. ضاعف المرح في «عالم فيراري» و«وارنر براذرز» أبوظبي

تعِد كل من «عالم فيراري أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» الضيوف بمضاعفة المرح مع انطلاقة العام 2021، حيث توفر المدينتان الترفيهيتان الفرصة لزيارة المدينتين الترفيهيتين في يومين مختلفين للاستمتاع بأفضل التجارب الترفيهية المميزة مقابل 310 دراهم فقط، وذلك خلال من 4 يناير ولغاية 20 فبراير 2021.

وتضم «عالم فيراري أبوظبي» مجموعة متنوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية التي توفر للضيوف من جميع الأعمار تجربة ترفيهية متكاملة مليئة بالفرح والمغامرات. ويمكن للضيوف الصغار زيارة «منطقة العائلة» التي تضم نسخاً عصرية مصغرة من أبرز الألعاب التي تحتضنها المدينة الترفيهية، كما يمكن للضيوف قضاء أروع الأوقات مع الخيارات الترفيهية المتنوعة التي تشمل 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً فريداً.

كما تتيح «عالم وارنر براذرز أبوظبي» لضيوفها فرصة الاستمتاع بالتجارب الترفيهية والتفاعلية المميزة التي تتوفر من خلال 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية التي تضمن للأصدقاء والعائلات أوقاتاً ترفيهية لا تنسى.