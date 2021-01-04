ناشونال جيوغرافيك أبوظبي تُطلق «القطط الكبيرة»

أبوظبي (الاتحاد)

تبث قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، العرض الأول لسلسلة الوثائقي الجديد (القطط الكبيرة)، أسبوعياً، بدءاً من الخميس 7 يناير 2021 في الساعة التاسعة، وذلك بعرض الفيلم: «النمر اليشم العينين».

يتناول الفيلم قصة أنثى نمر صغيرة تُدعى «توتو» ولدت في أجواء محفوفة بالمخاطر وسط فيضانات ماساي مارا في كينيا، واستطاعت بالكاد أن تنجو بمساعدة والدتها التي صاحبتها في مغامرتها لتعلم المهارات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل التسلق وصيد الفريسة وتجنب خطر الضباع.

تتابع كاميرات ناشونال جيوغرافيك قصة الصغيرة توتو بشغف واهتمام، وذلك في عرض مشوق يمتد لمدة ساعة، من إنتاج ناشونال جيوغرافيك إكسبلوررز والمؤسسين المشاركين لمبادرة القطط الكبيرة بيفيرلي وديريك جوبرت.

ويسلط الوثائقي الضوء على التحديات والأخطار التي تواجه القطط ذات الطبيعة الوحشية، حيث تواجه 6 فصائل من مجمل 9 أنواع فرعية خطر الانقراض الوشيك بسبب فقدان الموائل وتدهورها، فضلًا عن تدخل العنصر البشري الذي يمثل صراعاً مستمراً.

وتُقدم ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، من خلال أسلوبها الفريد في عرض القصص البصرية، مجموعة استثنائية من الأفلام والسلاسل التي تُمكن المشاهدين والمتابعين من الاقتراب من حياة الأسود والنمور والفهود للتعرف أكثر على طريقة حياتهم، انتصاراتهم وهزائمهم وصراعاتهم الدامية من أجل البقاء على قيد الحياة.

ويعكس هذا العرض عن مدى التزام ناشونال جيوغرافيك بالحفاظ على البيئة من خلال تعزيز الجهود المبذولة في حماية الحياة البرية، حيث يمتلك مجتمع ناشونال جيوغرافيك تاريخاً حافلاً في تعزيز الوعي بمشكلات القطط الكبيرة ودعم جهود الحفاظ عليهن في جميع أنحاء العالم.

ويأتي عرض «القطط الكبيرة» على قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، ضمن أهداف أبوظبي للإعلام الساعية إلى تقديم أفضل وأحدث محتوى ترفيهي وتثقيفي متميز لمشاهدي ومتابعي القناة، بما يلبي اهتمامات وشغف جمهور القناة الوثائقية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.