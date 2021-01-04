«العين السينمائي 3»:27 فيلماً في مسابقتي «المقيمين» و«الطلبة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مهرجان «العين السينمائي» في دورته الثالثة، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة بين 23 و27 يناير الجاري، عن اختيار 27 فيلماً للمشاركة في مسابقتي الصقر لأفلام «المقيمين» وأفلام «الطلبة»، والتي تضم باقة متنوعة من الأعمال السينمائية المتميزة، والتي تؤكد نهج المهرجان واستمراريته منذ انطلاقته باعتباره بمثابة مركز إشعاع ثقافي وفني وتعليمي، وتوجهه في دعم سينما الشباب والجيل الجديد من صناع «الفن السابع»، ليكون بمثابة المنصة الأبرز لعرض إبداعاتهم وأفلامهم عبر شاشات «العين السينمائي».

«أفلام المقيمين»

تم اختيار الأفلام التي ستعرض في ستار سينما بوادي مول في مدينة العين بتاريخ 24 و25 و26 يناير للتنافس فيما بينها على جائزة الصقر لأفلام «المقيمين»، وتتنوع قصصها بين الدرامية والإثارة والخيالية والكوميدية، والتي تتيح لجميع الجنسيات الاشتراك فيها، بشرط أن يكون المخرجون العرب والأجانب من المقيمين في الإمارات، وتقتصر على الأفلام القصيرة، والتي تنوعت بين الأميركية والهندية والمصرية والأردنية والعراقية، وتوافرت في قصصها المتفردة والمتنوعة وعناصرها الفنية الإخراجية شروط قبولها، وهي «الوجبة الأخيرة» للمخرج الهندي ساشين أوجستين، و«الرجل الرائع» للمخرج الهندي رويستون فرنانديس، و«امرأة سمراء على الطريق» للمخرج المصري محمود محمود، و«غرفة 19C» للمخرج الأردني ليث الرمحي، و«فينج شوي» للمخرج المصري محمد فرج، و«سراب» للمخرج العراقي جاسم عبد الله التميمي، و«في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» للمخرج المصري مصطفى مراد، و«10» للمخرج المصري محمد سمير، و«تألق ابتدائي» للمخرج الأميركي ليو وونج، و«عشرة» للمخرج المصري يوسف فريسكا.

«أفلام الطلبة»

فيما اختار «العين السينمائي» ضمن مسابقة «الصقر لأفلام الطلبة»، 17 فيلماً، وهي مجموعة أفلام منتقاة من صنع طلاب المدارس من المواهب الجديدة، والتي ستنقل المشاهد إلى عوالم مختلفة، مليئة بالإثارة والمغامرة والجدية، حيث تعمل هذه المسابقة على خلق وعي وحراك سينمائي لدى الأجيال القادمة، تمهيداً لانخراطهم في صناعة السينما ونشر ثقافة وحب صناعة الأفلام، من أبرزها: «ألبوم صور» للمخرج علي لاري، و«طفل في داخلك» للمخرج أحمد محمد المازم، و«السياحة الفضائية» للمخرج حمد الأميري، و«غير متوقع» للمخرج سلطان عبد الله و«أمل» للمخرجة نورة حمادة، و«مستوى أعلى» للمخرج أحمد العلي، و«صنع لعبة فيديو» للمخرج عبد الله عبيد، و«صناعة مكينة الرعب» للمخرج عمرو لقمان»، و«المجبوس» للمخرج أحمد الرميثي، و«ثروب» للمخرج سلطان خميس، و«قفزة الفضاء» للمخرج عدنان وجيه العجمي، و«ريحة أبوي» للمخرجة فوزية محمد، و«2020 الحجر الصحي» للمخرجة فاطمة جاسم فلامرزي، و«المريض 31» للمخرج هزاع المنصوري، و«عالمي الخاص» للمخرجة خديجة اليعقوبي، و«ذا بوكس» للمخرج عمر الطاهر، و«شوكة» للمخرجة دانة المراغي.

6 مسابقات و13 جائزة

يذكر أن «العين السينمائي» يضم في دورته الثالثة 6 مسابقات و13 جائزة، إذ تتنوع مسابقاته بين «الصقر الإماراتي القصير»، و«الصقر الخليجي الطويل والقصير»، و«الصقر لأفلام الطلبة»، و«الصقر لأفلام المقيمين»، ومسابقة «اصنع فيلمك في زمن كورونا» الخاصة بالدورة الثالثة للمهرجان