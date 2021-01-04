يسرا اللوزي تهزم «التنمر» الإلكتروني

محمد قناوي (القاهرة)

تعرضت الفنانة يسرا اللوزي لحالة من التنمر على ابنتها «من ذوي الهمم»، بتعليق مسيء على حسابها على تطبيق الصور «انستغرام»، من أحد المتابعين، بعد حديثها عن ابنتها الصماء خلال لقائها في برنامج «معكم» على الفضائية المصرية «cbc».



درس أخلاقي

فوجئت يسرا اللوزي بتعليق متابع كتب: «ماشي يا أم الطرشة» لترد عليه وتلقنه درسا في الأخلاق، قائلة: شكراً على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو «الصم وضعاف السمع»، وليس «الطرش» أو «البكم»، ثانياً، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة، وبقيت «أم» أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها».

وثالثًا، «البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني اتكلم في البرامج وأطالب بكشف سمع مبكر للمواليد، مما يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، ليندمجوا في المجتمع».

فبالتالي الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضح لي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟.. شكرًا».

تضامن النجوم

وتفاعل عدد من النجوم مع واقعة التنمر التي تعرضت لها اللوزي، وحرصوا علي توجيه رسائل دعم لها، حيث وجهت الفنانة نجلاء بدر رسالة قالت فيها: «أعظم وأجمل أم في الدنيا.. ربنا يحفظك ويحفظ أولادك».

وكتبت إيمي سمير غانم عبر انستغرام: «أجمل أم في العالم.. ربنا يقويكي»، بينما قالت زينة: الصم والبكم هم ضمائرنا لا غير، يسرا اللوزى.. أنا فخورة بك»، كما تضامن معها أحمد السعدني وبشري وأسماء جلال ومريم الخشت.