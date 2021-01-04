سيد رجب يكشف أسرار «المنصة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك الفنان المصري سيد رجب في الجزء الثاني من المسلسل الإماراتي «المنصة»، ويجسد شخصية «عز الدين»، المحورية للأحداث التي تقلب الموازين داخل العمل.

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما التشويقية حول حصول شقيقين من عائلة مفككة على معلومات سرية، ويقوم أحدهما بإنشاء منصة رقمية لجمع المعلومات ومشاركة العالم بها، لتنطلق بعدها الصراعات في عدد من الدول من أجل المحافظة على سرية المعلومات التي بحوزتهما.

ويعد «المنصة» أول مسلسل إنتاج إماراتي يتم عرضه على «نتفليكس»، وتم تصويره في أبوظبي، تأليف هوزان عكو، وإشراف عام المخرج والكاتب منصور اليبهوني الظاهري، ويشارك في بطولته باسم ياخور، ميسون أبوأسعد.

ويخوض رجب السباق الرمضاني المقبل من خلال عملين دراميين هما مسلسل «تقاطع طرق»، ويجسد فيه شخصية تتميز بالغموض الشديد، وتثار حولها علامات الاستفهام.

وتدور أحداث العمل في إطار الدراما الإنسانية، ويشارك في بطولته منى زكي، ومحمد فراج، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

والثاني مسلسل «موسى»، والذي تدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية، حول قصة خط الصعيد الشهير محمد منصور من قرية درنكة بأسيوط، إبان فترة خمسينيات القرن الماضي، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، وصبري فواز.

وعلى الصعيد السينمائي يتنظر رجب طرح فيلم «كيرة والجن»، ويجسد شخصية «الهلباوي» الذي ينضم إلى كتائب المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإنجليزي، ويرصد الفيلم الحقبة الزمنية لمصر إبان ثورة 1919، ويسلط الضوء على القصص الحقيقية لأبطال المقاومة. كما يشارك أيضاً في فيلم «ليلة العيد»، ويجسد دور زوج يسرا، التي تعاني منه بسبب معاملته القاسية لها، وتدور الأحداث حول ليلة عيد الفطر وسلوكيات المجتمع واستعداد الحارة لأول أيام العيد.

ويتنظر رجب بدء تصوير دوره في فيلم «الشايب»، ويجسد شخصية المعلم «صقر»، صاحب إمبراطورية في تجارة مشبوهة، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته آسر ياسين، ومحمد عبد الرحمن.