وفاء وآيتن.. في «سكن البنات»

القاهرة (الاتحاد)

تلتقي الشقيقتان وفاء وآيتن عامر في مسلسل «سكن البنات»، والذي يشارك في بطولته دينا، منة فضالي، وحجاج عبد العظيم، ومن إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي.

قالت آيتن: أقدم في العمل دور ابنة شقيقة وفاء التي تمتلك فيلا حولتها لسكن الطالبات المغتربات، لتحدث خلافات بيننا على الميراث.

وتناقش الأحداث قصص مجموعة من الطالبات المغتربات، كما تتناول قضايا المرأة والزواج بالإكراه.

كانت آيتن قد تعاقدت مؤخراً على المشاركة بمسلسل «كل ما نفترق»، مع ريهام حجاج ورانيا يوسف، وعمرو عبدالجليل، قصة محمد أمين راضي، وتأليف أحمد وائل وياسر عبدالمجيد وإخراج كريم العدل، وبدأ التصوير مؤخراً.