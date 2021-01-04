تشارلز: لا تهملوا السرطان بسبب «كورونا»

لندن (د ب أ)

حذر الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني من إهمال جهود مكافحة السرطان بسبب الاهتمام المتزايد بمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت جمعية ماكميلان لدعم مرضى السرطان إلى أن الضغط المتزايد على نظام الرعاية الصحية حال دون اكتشاف نحو 50 ألف حالة سرطان حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، خسرت الجمعية، التي يرعاها تشارلز، ثلث تبرعاتها.. ما دفع الأمير لدعوة أبناء وطنه إلى الاستمرار في كرمهم وتبرعاتهم.. وكتب تشارلز: «كثيراً ما تحولت الصعوبات إلى أزمات بسبب الوباء، وعندما تم تأجيل العمليات الحيوية في بعض الحالات تحول الخوف إلى يأس».