«أفراح القبة» أفضل عرض مسرحي

القاهرة (رويترز)

فاز عرض «أفراح القبة»، للمخرج يوسف المنصور، بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري التي أسدل الستار عليها أمس الأول.. وحصد العرض الذي أنتجه «مسرح الشباب» جوائز أفضل إخراج وأفضل دراماتورج وأفضل ممثل في دور أول للفنان عبد المنعم رياض.

وفاز عرض «الوحوش الزجاجية» من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بجائزة أفضل عرض ثانٍ، إضافة لجائزتي أفضل ديكور وأفضل إضاءة.

وفاز بجائزة أفضل تصميم أزياء محمد فتحي عن عرض «ظل الحكايات» من إنتاج «مسرح الغد».. فيما فاز هشام جبر بجائزة أفضل موسيقى عن عرض «المتفائل».