«يا سلام يا دبي».. عمل فني يحتفي بمكانة الإمارة العالمية

دبي (الاتحاد)

احتفاءً بمكانة دبي العالمية، والإنجازات التي حققتها على مدى السنوات الماضية، ومع الاحتفال باستقبال العام الجديد، وتزامناً مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» أغنية متميزة بعنوان «يا سلام يا دبي» في أوّل أيام 2021.

راشد الماجد

روح عصرية

تأتي الأغنية، كثمرة تعاون وشراكة بين «دبي للسياحة» ومجموعة MBC، ويجمع العمل اثنين من أشهر الفنانين، هما راشد الماجد، والمنتج الموسيقي السويدي العالمي من أصول مغربية RedOne، وهو حائز جائزة «غرامي» عدة مرات، وكانت إبداعاته سبباً لنجاح الكثير من الفنانات والفنانين العالميين مثل ليدي غاغا، وجينيفر لوبيز، وأنريكي إيغلاسياس، ونيكي ميناج، وغيرهم، ويأتي العمل الجديد بروح جديدة وعصرية تحمل رؤية وتوقيع RedOne.

منارة للتسامح

وتعكس كلمات الأغنية التاريخ العريق للإمارة كوجهة سياحية رائدة يقصدها الزوار من كافة أنحاء العالم، ما يجعلها منارة للتسامح والتعايش.

وقد شارك كل من RedOne وPat Devine في وضع كلمات باللغة الإنجليزية، تخاطب جميع الأذواق والأعمار والثقافات، وتعبّر عن التنوّع الفريد لدبي، وتجسّد طبيعتها العالمية.

ويعكس الفيديو كليب الذي أخرجه «ديفيد زعنّي» تنوّع وغنى الإمارة بطريقة مميزة، حيث يسلّط الضوء على أهمية دبي ومكانتها كمركز رئيس في المنطقة للأنشطة السياحية والترفيهية، ويشارك في الفيديو كليب عدد من المشاهير، إلى جانب مجموعة من المؤدين والممثلين.

مسيرة نجاح

من جانبه، قال الفنان راشد الماجد: «يسعدني أن أكون جزءاً من مسيرة نجاح مهرجان دبي للتسوق منذ بدايته قبل 26 عاماً، حيث كانت البداية مع أغنية «دبي دانة الدنيا» عام 1996 ثم أغنية «دبي كوكب آخر» في العام الماضي، واليوم، أعود بعمل فني جديد للاحتفاء بدبي، بالتعاون مع الفنان العالمي RedOne، للخروج بهذا العمل الرائع، الذي يكشف سر النجاح والإنجازات المستمرة التي تحققها المدينة».