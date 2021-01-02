حبيب الياسي يبدأ العام الجديد بـ«درة الأوطان»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح الفنان الإماراتي حبيب الياسي العام الجديد بأغنية وطنية بعنوان «درة الأوطان»، يتغزل فيها بجمال الإمارات وأهم الإنجازات التي تحققت عبر السنين، من كلمات سيف مفتاح النيادي، وألحان وغناء حبيب الياسي، وتوزيع موسيقي إبراهيم السويدي، وهندسة الصوت لماجد صالح، والإشراف العام للمنتج علي الياسي.

ويقول مطلعها:

دارنا ماشي يساويها

درة الاوطان محلاها

شوف كم وفود تلفيها

تبهر الزائر اذا جاها

ويقول حبيب الياسي: فضلت أن أبدأ العام الجديد بأغنية وطنية، فوطني يستحق باقات من الحب في كل الأعوام، وأشعر بالفخر والاعتزاز، تجاه هذا الوطني الغالي على قلوب الجميع.