وعد السعودية.. «على الوعد»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعود المطربة السعودية وعد لتقديم البرامج التلفزيونية، في ثاني تجاربها، بعد غياب 11 عاماً، منذ برنامج «ليالي السمر»، على قناة أبوظبي عام 2009، وذلك من خلال البرنامج الترفيهي «على الوعد».

وتحاور خلال البرنامج كوكبة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والشخصيات المؤثرة بالوطن العربي، على مدار 60 حلقة، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل، على إحدى القنوات السعودية. وأعربت وعد عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول نجاح ألبومها الخامس، والذي حمل اسم «ويلي أحبك»، الذي طرحته في سبتمبر الماضي، وضم 8 أغنيات باللهجات الخليجية والمصرية والعراقية. يذكر أن آخر أعمال وعد الفنية أغنيتها المنفردة باللهجة المصرية «كأس العذاب» عام 2019، كلمات فضل الراوي، وألحان شادي، وتوزيع أسامة عبد الهادي.