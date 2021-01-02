كورونا يحمي شـاطئ كوباكابانا

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

ساهم تفشي فيروس في حماية شاطئ كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من التلوث، إذ تراجعت كمية المخلفات التي كانت تشوه رمال الشاطئ بشكل معتاد في ليلة رأس السنة بنسبة 89 % مقارنة بالعام الماضي، وأرجع مسؤولون محليون السبب لقيود مكافحة الجائحة.

ولم تتخط كمية النفايات التي جمعها عمّال النظافة من الشاطئ الشهير 39 طناً، إثر ليلة رأس السنة التي اتسمت بالهدوء، مقابل 351 طناً خلفتها احتفالات العام الماضي، وفق الهيئة البلدية للصرف الصحي.

وقال رئيس الهيئة: «نشكر سكان ريو على تلبية نداء السلطات بتفادي التجمعات وملازمة المنزل».