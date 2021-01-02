رمسيس الأول يستقبل الزوار

الأقصر (د ب أ)

قررت وزارة السياحة والآثار المصرية، إعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول، في جبانة طيبة غربي مدينة الأقصر، للزوار لأول مرة من 12 عاماً.

وقال الأثري علي رضا مدير منطقة آثار وادي الملوك: «حريصون على افتتاح المقبرة قبل موسم إجازات نصف العام بالمدارس والجامعات، لتمكين المصريين والزوار الأجانب، من مشاهدة جانب مهم من تاريخ مصر القديمة، والتعرف علي سيرة الملك الذي ينتمي إلى واحدة من الأسر المهمة في التاريخ المصري القديم.

وخضعت المقبرة لأعمال ترميم شاملة لحماية نقوشها ورسومها، وتقوية ألوانها.