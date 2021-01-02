شموع وسط الجليد

أضاء سكان قرية جيردروم النرويجية الشموع وسط الثلوج الكثيفة، تكريماً لضحايا انهيار طيني ضرب جنوب النرويج الأربعاء الماضي، وخلف قتيلاً وجرحى ومفقودين، وذكرت السلطات أن تلاً كاملاً انهار شمال شرق العاصمة أوسلو خلال الليل، ما أدى إلى دفن عدد من المنازل أو تفكيكها.

(أ ف ب)