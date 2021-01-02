أحمد آدم.. يخشى على «صابر وراضي» من «كورونا»

سعيد ياسين (القاهرة)

أبدى الفنان أحمد آدم تخوفه من تأثير تداعيات الموجة الثانية لـ«كورونا» على الحضور الجماهيري لفيلمه «صابر وراضي» الذي بدأ عرضه منذ 30 ديسمبر الماضي.

وقال آدم، إنه كان يريد تأجيله لموسم آخر، ولكن تعذر ذلك لأسباب إنتاجية وتوزيعية، وتمنى أن يحقق الفيلم الذي يعود به إلى السينما منذ قدم «قرمط بيتمرمط» في يناير 2019، النجاح المأمول، ويستمر عرضه حتى انتهاء إجازة نصف العام الدراسي في 20 فبراير المقبل.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بشكل أفضل، ويقدم فيه شخصية سائق لرجل أعمال مصاب بالشلل ويعيش على مقعد متحرك، ويقوم بالعديد من الأعمال الإدارية نيابة عنه.

ويشارك في الفيلم محسن محيي الدين ورزان مغربي وسلوى عثمان ويسرا المسعودي ومحمد مهران، وتأليف علاء حسن ومحمد نبوي وإخراج أكرم فريد.

وأوضح آدم أن قصة الفيلم حقيقية وسبق تقديمها في فيلمين أجنبيين، أحدهما أميركي والآخر فرنسي، وأكد حرصه على التنويه في شارات البداية عن أنه مستوحى من الرواية الفرنسية الأصلية التي تعتبر مذكرات لصاحبها، وتستند على موضوع إنساني، يمكن تقديمه في العديد من الأعمال الفنية.



