وفاة الكاتب والسيناريست الشهير وحيد حامد

محمد قناوي (القاهرة)

توفي، فجر اليوم السبت، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عُمر يناهز 77 عاماً، بعد أيام قليلة من دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى، وسيتم تشييع جثمان الكاتب الراحل بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

كان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الذي انقضت فعالياتها قبل أيام، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا إلى جواره في بداية المشوار، مؤكداً أنه عاش وسط أناس امتازوا بالتواضع وحب مساعدة الشباب.

والكاتب الكبير وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التي أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب في بيتي، والبريء، والراقصة والسياسي، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائماً.

له ابن وحيد، هو المخرج مروان حامد، ومتزوج من الإعلامية الكبيرة زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري الأسبق.



