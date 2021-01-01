مهرجان الشيخ زايد.. عالمي في 2021

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

بعروض ضخمة للألعاب النارية التي أضاءت سماء الوثبة لمدة 35 دقيقة متواصلة، وتم إطلاقها من 16 برجاً بتشكيلات وألوان متعددة.. حطم مهرجان الشيخ زايد رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع استقبال زوراه للدقائق الأولى من العام 2021، الذين حضروا خصيصاً للاحتفال بليلة رأس السنة والاستمتاع بما قدمه المهرجان من فعاليات وعروض خاصة بهذه المناسبة.

فعاليات متعددة في مهرجان الشيخ زايد احتفالاً بالسنة الجديدة

وتم للمرة الأولى في العالم استخدام تقنية الـGirandola لتحطيم الرقم القياسي في عدد الطلقات بإطلاق 300 طلقة Girandola في وقت زمني مدته 30 ثانية، كما تم للمرة الأولى في العالم تحطيم الرقم القياسي المسجل بموسوعة غينيس لأضخم عرض ألعاب نارية بأكبر عدد طلقات بخط مستقيم.

الإجراءات الاحترازية

ووسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أقيمت احتفالات ليلة رأس السنة أمس الأول، حيث حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على توفير آلاف الكمامات التي تم توزيعها مجاناً على الجمهور، وكذلك زيادة عبوات سائل التعقيم في كافة مناطق وأجنحة وأركان وبوابات المهرجان، بالإضافة إلى فحص الحرارة عند بوابات الدخول.

حضور غفير حرص على مشاهدة الألعاب النارية في المهرجان

ونسقت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والجهات الأمنية المختصة لمتابعة وتسهيل الحركة المرورية في الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى منطقة المهرجان، لضمان انسيابية حركة السير بشكل آمن حفاظاً على راحة وسلامة الزوار.

وشهد المهرجان اهتماماً كبيراً بتوفير خدمات طبية على أعلى مستوى، وزيادة عدد العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف، وتخصيص فرق صحة وسلامة لمتابعة الجمهور بشكل مستمر، للتعامل الفوري مع أي طارئ، بالإضافة إلى توفير أعداد كبيرة من المتطوعين وموظفي الخدمات الذين انتشروا في كافة أرجاء منطقة المهرجان، لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة للزوار من أجل الاستمتاع بالفعاليات.

الألعاب النارية شرارة الفرح ببداية العالم الجديد

نقل الجمهور

وخصصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عدداً من الحافلات المجانية لنقل الجمهور ذهاباً وإياباً من محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي إلى منطقة المهرجان في الوثبة، بواقع رحلة كل ربع ساعة بدءاً من الساعة 3 ظهراً وحتى ما بعد منتصف الليل.

كما تم تخصيص طرق فرعية بديلة لمنع الزحام وتسهل حركة السيارات للوصول إلى منطقة المهرجان بكل سلاسة وراحة مواقف سيارات إضافية لاستيعاب أعداد أكبر من سيارات الجمهور، وكذلك توفير مواقف إضافية مزودة بخدمة حافلات نقل الزوار إلى بوابات المهرجان، والعودة بهم إلى مواقف سياراتهم بعد انتهاء زيارتهم للمهرجان حفاظاً على راحتهم.

مئات الفعاليات

استمتع الزوار بمئات الفعاليات الفنية والاستعراضية والفلكلورية المتنوعة التي قدمتها عشرات الفرق المحلية والخليجية والعربية والعالمية على مدار الساعة في كافة أجنحة المهرجان بشكل خاص للاحتفال بالعام الجديد، بالإضافة إلى العروض المسرحية المخصصة للأطفال والورش التفاعلية ومناطق الألعاب المثيرة والشيقة والمسابقات والسحوبات والهدايا القيمة.