أمينة خليل في «وقفة رجالة»

القاهرة (الاتحاد)

تشارك أمينة خليل في فيلم «وقفة رجالة» ويشارك في بطولته ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعد فترة طويلة للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى مدينة ساحلية لمواجهة مشكلاتهم، حيث يعاني كل منهم مشكلة، ويكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وقالت أمينة: أقدم في الفيلم شخصية موظفة تعمل في شركة وتتم خطبتها، وتتعرض للكثير من المواقف الكوميدية.

وأوضحت خليل أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل لم تستقر على اسمه حتى الآن، ويتم حالياً عقد جلسات عمل مع المخرج كريم الشناوي والمؤلفة مريم نعوم، للاستقرار على الاسم النهائي.