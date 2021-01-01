جمال سليمان.. «الطاووس»

محمد قناوي (القاهرة)

بدأ الفنان جمال سليمان تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد «الطاووس»، سيناريو وحوار كريم الدليل، ويشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ويشارك في البطولة سهر الصايغ وسميحة أيوب وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي يسيطر عليه الغموض والتشويق ومن المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2021.

وقال سليمان إنه يجسد شخصية محام، يدافع بكل جهده دون النظر لأي مقابل مادي، وكل ما يهمه في الأمر إثبات براءة موكله. وأضاف أن الفترة القادمة تشهد عودته عبر الفيلم التاريخي «الزير سالم»، ويبدأ تصويره بعد رمضان مباشرة والفيلم كان من المفترض أنه يخرجه حاتم علي الذي رحل مؤخراً، وسيتم ترتيب الأوضاع بشكل آخر ،وإسناد المهمة إلى مخرج بنفس قدرات الراحل حاتم علي.

ولفت إلى أن السينما غابت كثيراً عن الأعمال التاريخية؛ وهناك عدة أسباب جعلته متحمساً لهذه التجربة، فالفيلم يتناول حكاية الزير سالم بمنظور مختلف عن الصورة الراسخة عن الأحداث المعروفة لذا يقدم مفهوماً جديداً عبر تناول مختلف للقصة التي تتردد كثيراً على الألسنة.