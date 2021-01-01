تغير المناخ يعدل مواعيد فصول السنة

دينا محمود (لندن)

أكدت دراسة أوروبية حديثة أن تغير المناخ سيقود إلى تعديل ولو طفيف في أوقات حلول فصول السنة، وتحديداً فصل الخريف، الذي يُنتظر أن يبدأ في نصف الكرة الشمالي، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الآن.

المفارقة أن موعد حلول الفصل، لن يتأخر - كما قد يتبادر إلى الذهن - بسبب ارتفاع متوسط درجة الحرارة بفعل «التغير المناخي»، وإنما قد يحدث العكس تماماً فقد أوضحت الدراسة واسعة النطاق التي أجراها المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، أن تزايد نسبة الكربون في الهواء، جراء هذه الظاهرة، يقود إلى امتصاص الأشجار لكميات أكبر منه، ما يفضي إلى أن تتساقط أوراقها في وقت أبكر، من ذاك الذي كانت تسقط فيه عادة.

وبحسب فريق البحث، ربما يؤدي ذلك إلى أن يبدأ فصل الخريف مبكراً، بفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أيام، خلال السنوات المتبقية من القرن الحالي.

وتتناقض هذه النتائج، مع ما كان يعتقده العلماء لعقود طويلة، من أن الخريف سيحل متأخراً بمرور الزمن، نتيجة لارتفاع درجة حرارة الأرض.