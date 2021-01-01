إيليش.. لماذا غاضبة؟

أبوظبي (الاتحاد)

انتقدت المغنية الأميركية بيلي إيليش المتصيدين الذين يسخرون من شعرها المصبوغ باللون الأخضر النيون، إلا أنها كشفت عن أنها ستصبغه بلون آخر بعد إصدار فيلمها الوثائقي في فبراير المقبل.

وقالت المغنية البالغة من العمر 19 عاماً، إنها سئمت من سماع تعليقات دنيئة حول تسريحة شعرها ولونه، وهددت في مقطع فيديو نشرته على إنستجرام بعدم إصدار ألبومها القادم إذا لم يتوقف هؤلاء الأشخاص عن انتقاد مظهرها.

وأضافت بيلي أنها ستغير مظهرها بعد إصدار فيلمها الوثائقي «Billie Eilish: The World›s a Little Blurry» في فبراير المقبل، وأنه سيكون بمثابة نهاية حقبة بالنسبة لها وستبدأ حقبة جديدة من الزمن.

وذكر موقع «Iol» أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها بيلي المتنمرين الذين ينتقدوا مظهرها، إذ أنها كشفت من قبل عن أنها ترتدي ملابس فضفاضة لمنع الناس من التعليق على شكل جسدها والسخرية منها، وقد كانت تعاني الاكتئاب في سن مبكرة بسبب شكلها بما جعلها تكره جسدها.