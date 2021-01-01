2021.. العالم يحتفل ويكافح كورونا

عواصم العالم (وكالات)

باحتفالات ذات حضور محدود، وجهود مكثفة لمواجهة فيروس كورونا، دخل العالم عام 2021، ففي الوقت الذي نظمت فيه نيويورك وسيدني وسنغافورة وباريس وغيرها من العواصم فعاليات ترفيهية واستعراضات غنائية لإدخال السعادة على نفوس الناس، بعد عام ثقيل، جثم خلاله «كوفيد- 19» على صدر العالم، في الوقت ذاته، تحولت المشافي إلى خلايا نحل، يسابق أبطال خط الدفاع الأول الزمن داخلها، لإنقاذ ضحايا الفيروس، وتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي للمصابين، فيما يتولى آخرون تنسيق وتنفيذ خطط التطعيم، في محاولة للسيطرة على الوباء، ومساعدة الملايين على الاستمتاع بحياة طبيعية في العام الجديد.

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الألمان التزموا

ذكرت الشرطة الألمانية أن غالبية سكان العاصمة برلين التزموا بالقيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا عشية رأس السنة الجديدة. وقال متحدث باسم الشرطة إن الالتزام كان واضحاً في الـ 56 منطقة التي حظرت السلطات المختصة إطلاق ألعاب نارية فيها.

تكريم الكوادر الطبية بلندن

احتفت لندن، خلال احتفالات العام الجديد، بجهود العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمواجهة جائحة كورونا.. وشكلت الألعاب النارية التي انطلقت مع ميلاد 2021، شعار الهيئة في صورة قلب، بينما انطلق صوت طفل يقول: «شكراً لكم أبطال الخدمة الصحية الوطنية».