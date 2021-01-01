صورة وتعليق.. شمس العام الجديد

شمس أول أيام 2021 ترسل أشعتها الذهبية إلى الأرض، في إشراقة استثنائية ينتظرها سكان العالم من العام إلى العام، ويحرصون على الاستمتاع بهذه اللحظات الملهمة، حيث يطلقون العنان لخيالهم، ويحلمون بعام سعيد، تتعاظم فيه سعادتهم، وتتلاشي أزماتهم.

طوكيو (د ب أ)