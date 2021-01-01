الطبيبتان بلاكْويل.. كيف جلبت أختان رائدتان الطبَّ إلى النساء والنساء إلى الطب؟

آمنت إليزابيث بلاكويل بلاكويل منذ سن مبكرة بأن قدرها هو الاضطلاع بمهمة خارج نطاق ما كانت تقوم به النساء في ذاك الزمن. ورغم أن العالم استهجن فكرة دراسة امرأة للطب في البداية، إلا أن ذكاءها وتصميمها أكسباها تقبل المؤسسة الطبية الذكورية في الأخير. وفي 1849، أصبحت أولَ امرأة في أميركا تحصل على شهادة الدكتوراه في الطب. ثم سرعان ما التحقت بها في إنجازها الأيقوني شقيقتُها الأصغر إيميلي، التي كانت الطبيبة الألمع في الواقع.

الكاتبة الأميركية جانيس نيمورا تكتشف في هذا الكتاب حلفاء الشقيقتين وأعداءهما وشراكتهما التي استمرت طويلا. فمعاً أسستا «مستوصف نيويورك للنساء والأطفال المعوزين» الذي كان أول مؤسسة صحية تعمل فيها النساء فقط بشكل كامل. وفي الكتاب، الذي ينتمي لجنس السير الشخصية، تحتفي المؤلفة برائدتين فجّرتا حدود الممكن بالنسبة للنساء في الطب.

المؤلفة: جانيس نيمورا

الناشر: دبليو. دبليو. نورتون آند كومبني

تاريخ النشر: يناير 2021