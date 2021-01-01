أحمد عز يستعد لـ«الجريمة»

محمد قناوي (القاهرة) - تعاقد أحمد عز على بطولة فيلم جديد بعنوان «الجريمة»، رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ومن المقرر أن تشارك فيه منة شلبي، ويجري التنسيق للتعاقد مع بقية الأبطال.

وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، ويبدأ التصوير نهاية يناير الجاري، بحيث يكون عز انتهى من تصوير مسلسله الرمضاني «هجمة مرتدة».

وقال عز إنه يتبقى له عدد قليل من المشاهد في «هجمة مرتدة»، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته ماجدة زكي، وهند صبري.

ويجسد عز فيه دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ويتم تدريبه ويخوض عملية خداع للأجهزة المعادية.

كما تعاقد عز على المشاركة في فيلم «شلة ليبون»، المأخوذ عن رواية بنفس الاسم، كتبها هشام الخشن، وتعود به المخرجة ساندرا نشأت للسينما، بعد غياب 8 سنوات، منذ أن قدمت «المصلحة» العام 2012.

ويشارك في الفيلم، أحمد السقا، ماجد الكدواني، منة شلبي، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال فبراير المقبل.

من ناحية أخرى انتهى عز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، ويشاركه البطولة كريم عبدالعزيز.