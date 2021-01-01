محمد إمام.. «النمر»

محمد قناوي (القاهرة) - يعكف محمد عادل إمام على تلقي دروس في تعلم اللهجة الصعيدية من أجل إتقان الشخصية التي يقدمها في مسلسله الجديد «النمر» واستعان بأحد مصححي اللهجة لمساعدته.

وتدور أحداث المسلسل بالصعيد في إطار تشويقي أكشن، ويتضمن العديد من المعارك التى ينفذها فريق متخصص، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شرين عادل.

وأوشكت المخرجة على الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات للمسلسل، وتفاصيل الشخصيات، خاصة أنه تم التعاقد مع كل من نرمين الفقي، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وهنا الزاهد.

وقال إمام إنه يتعاون مع العزب وشيرين للمرة الثانية في هذا العمل، بعد النجاح الذي حققوه في مسلسل «هوجان»، حيث إن هناك كيميا خاصة تجمعه بهما.

وأضاف أنه يقدم عملاً درامياً صعيدياً للمرة الأولى، حيث يتضمن مفاجآت عدة خلال الأحداث، وشرع في «لوك» جديد يظهر به في العمل الذي يعد رابع بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية.