العالم يحتفل بليلة رأس السنة

عواصم العالم (وكالات)

رغم كورونا وقيوده، احتفل العالم بحلول العام الميلادي الجديد، واستقبلت العواصم 2021 بالألعاب النارية والزينات والأضواء، وحفلات افتراضية نقلتها الفضائيات وقنوات «يوتيوب»، والمواقع الإلكترونية، وتابع الناس ميلاد العام الجديد، وكلهم أمل أن يكون أفضل من سابقه، وأن يشهد نهاية فعلية للمشاكل والتحديات التي عانوا منها خلال 2020، وأن يحتفلوا في 2021 بالانتصار على «كوفيد- 19»، وطي صفحة هذا الوباء الشرس الذي سرق سعادتهم وأربك حياتهم، وأن ينعموا في أيامه وشهوره بالسلام والأمان والاستقرار.