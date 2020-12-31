أزياء مشاهير التسعينيات.. أحدث صيحات 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح تقرير عن الموضة نشره موقع «Who What Wear» أن هناك الكثير من قطع الملابس المميزة التي ارتداها مشاهير التسعينيات، تستحق إضافتها إلى خزانة ملابسك خلال 2021.

سيندي كروفورد

تعود السترات الجلدية، بقوة خلال العام الجديد التي بدت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأميركية الشهيرة سيندي في إطلالة مثالية، وهي ترتديها العام 1991.

ويتني هيوستن

إذا كنتِ تبحثين عن ملابس مريحة وأنيقة أيضاً، يمكنك الحصول على بعض الإلهام من الممثلة الراحلة ويتني هيوستن التي ارتدت بدلة رياضية العام 1993، التي ستعود لموضة الربيع المقبل.

كريستيان سلاتر

على الرغم من أن تلك الإطلالة ظهر بها الممثل الأميركي كريستيان سلاتر في العام 1994، إلا أنها ستبدو مألوفة للغاية في الأيام المقبلة، وسيرتدي الكثيرون قبعة البيسبول والمعطف الكبير فوق تي شيرت وسروال جلدي كأحدث الإطلالات الشبابية.

كيت موس

يعتبر فستان النجمة كيت موس الذي ظهرت به في إحدى صورها العام 1995 من أكثر الأزياء شهرة، حيث يتميز بالريش الذي يزينه وبلونه الأسود وتصميمه البسيط الذي يناسب أفكار التصاميم خلال 2021.

بيونسيه

تأتي الأحذية المفتوحة ذات الكعب العالي كأحدث صيحات الأحذية المفضلة حالياً، وستسمر خلال العام المقبل، وهي تعود إلينا في حقيقة الأمر من العقد الأول من القرن الماضي، والدليل على ذلك أن المغنية بيونسيه ارتدتها منذ فترة طويلة.

ديفون أوكي

ربما كانت النظارات الشمسية الصغيرة هي السائدة في التسعينيات، إلا أن النظارات ذات الإطارات الكبيرة الحجم أزاحتها، وستعود للظهور بشدة لتنتشر، حيث أعاد مصممون إطلالات الممثلة الأميركية ديفون أوكي التي ارتدت فيها النظارات الكبيرة بشكل أنيق للغاية.